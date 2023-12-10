ذوي همم من أمام لجان قنا: "لن نتخلى عن واجبنا الوطني أبدا"

جاء توافد المواطنين من ذوي الهمم على اللجان للمشاركة بانتخابات الرئاسة، ضمن أبرز مشاهد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم.

ولم تمنع الإعاقة أيًا من هؤلاء على تأدية الواجب الوطني والحرص على مستقبل أوطانهم من خلال المشاركة في اختيار من يصلح لقيادة الوطن، وهو الأمر الذي يبرهن على أنه لا شيء يقف أمام ضرورة تحقيق الإيجابية وإبداء الرأي.

وعلى أبواب لجنة الشهيدة ميار الإعدادية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تواجد كلًا من محمد قناوي محمد، وأحمد عصام مصطفى، ومحمد حمدى خلف الله، من ذوي الهمم، الذين قرروا المشاركه في الانتخابات الرئاسية، لأنها واجب وفقما ذكروا ولن يتخلوا عنها.

وقال المشاركون، إن تلك لم تكن أول مرة لمشاركتهم في الانتخابات بل شاركوا في الانتخابات الرئاسية الماضية من قبل.

كما أكدوا على اعتبارهم أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي هو عصرهم، إذ أنهم ولأول مرة يحصلون على حقوق لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها من قبل، يأتي أبرزها المعاش الشهري ضمن برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادته لهم كل فترة حتى أصبح مناسبًا لتحقيق لهم العيش الكريم دون الحاجة إلى أحد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة