الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان بني سويف

السيدات يتصدرن المشهد
السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي

شهدت لجان محافظة بني سويف، تصدر السيدات للمشهد الانتخابي منذ فتح اللجان فى الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية 2024 وسط تكثيف أمني من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف.

وحرصت السيدات على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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