الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع أمريكى: التظاهرات المؤيدة لفلسطين فى الولايات المتحدة تتزايد

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك تصاعدًا في التظاهرات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث وصل عدد الاحتجاجات الرافضة لدعم إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل إلى 43 احتجاجًا.

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تظاهرات ضد إسرائيل

ووفقًا لمتتبع من مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح والأحداث (ACLED)، شهدت المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة مئات الاحتجاجات منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، انطلقت الاحتجاجات الإسرائيلية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مقسمة إلى احتجاجات مؤيدة لإسرائيل، ومؤيدة لفلسطين، واحتجاجات محايدة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 24 نوفمبر، وبلغت الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل ذروتها في 9 أكتوبر مع 43 احتجاجًا، وفي بقية الفترة الزمنية، تجاوز عدد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين عدد الاحتجاجات المحايدة والمؤيدة لإسرائيل.

ومع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وزيادة عدد الشهداء، كانت نسبة متزايدة من المظاهرات لدعم الفلسطينيين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين الأصغر سنًا على وجه الخصوص أصبحوا أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين منذ بداية الصراع.

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تصنيف الاحتجاجات

وقال "أكسيوس" إنه يتم تصنيف الاحتجاجات على أنها مؤيدة لإسرائيل عندما تدعم الرسائل المدنيين الإسرائيليين، وتدعم الحرب الإسرائيلية في غزة، أو تدين هجوم حماس، ويتم تصنيف الاحتجاجات على أنها مؤيدة للفلسطينيين عندما تدعم الرسائل الحكومات الفلسطينية ومدنييها، أو تدين تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، والاحتجاجات المحايدة تدعو إلى السلام، ولا تذكر دعمًا أو إدانة أي من طرفي النزاع.

وأوضح "أكسيوس" أنه في البداية بعد عملية 7 أكتوبر 2023، كانت معظم المظاهرات في الولايات المتحدة تضامنًا مع إسرائيل، وفي غضون أسبوع، مع بدء الرد العسكري الإسرائيلي بدأت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تفوق عدد الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل، وفقًا للبيانات.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم المدرجة في متتبع ACLED حدثت في الولايات المتحدة، أكثر بكثير من أي دولة أخرى.

فلسطين الولايات المتحدة إسرائيل بايدن التظاهرات الاحتجاجات

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