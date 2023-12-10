الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور سويلم يلتقى المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو بالقاهرة على هامش مؤتمر COP28

وزير الري
وزير الري

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم استعراض مجهودات الدولة المصرية فى تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التى كانت تعانى منها الواحة لعشرات السنين، والتى أثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئى بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة.

كما تم استعراض سبل تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير الرى ومنظمة اليونسكو لتوفير دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين فى قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه لزيادة الوعى بأهمية الرى الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى دعم مبادرة AWARe من خلال قيام الوزارة واليونسكو بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات فى مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتى تم توقيعها اليوم.

كما تم التباحث حول مساهمة اليونسكو فى تنظيم "أسبوع إفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع أسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٤.

كما تم الاتفاق على قيام اليونسكو بعمل توثيق لتاريخ الرى العريق فى مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة، وتوثيق نظم الرى المختلفة المستخدمة فى مصر منذ آلاف السنوات.

هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة إسبوع أفريقيا للمياه قطاع المياه وللمزارعين اليونسكو وزير الموارد المائية

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