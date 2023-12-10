السودانى: العراقيون من دحر داعش وإرهابها

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن معركة الإعمار والبناء ومحاربة الفساد هى التي يخوضها العراقيون في الوقت الحالي.

داعش

وقال رئيس الوزراء العراقي، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة للانتصار الكبير على عصابات داعش الإرهابية، نستذكر هذا النصر التاريخي، الذي تمكن فيه العراقيون من دحر داعش وإرهابها، نيابةً عن العالم والإنسانية جمعاء، ونستحضر بإجلال وإكبار، عناوين التضحية لشهدائنا الأبطال، ومعهم قادة النصر، الذين ما كنّا لنرى الحرية والانتصار والعيش الآمن إلّا بتضحياتهم العظيمة. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

واستطرد، نحيّي أيضًا المرأة العراقية ووقفتها العظيمة، وقد حصدت المواجهة من الشهيدات والمُغيبات والمختطفات، مثلما حصدت من أرواح الرجال، متوجهًا بالشكر لكل الأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا العراق في حربه الحقة ضد قوى الشر والظلام.

وأضاف، نعبر عن الفخر والاعتزاز بالأداء البطولي لقواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها، التي انطلقت نحو الانتصارات متسلحةً بالموقف الكبير للمرجعية العليا الرشيدة، والفتوى المباركة بالجهاد الكفائي لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، التي حشدت كل طاقات الوطن ضد الإرهاب.

معركة الإعمار والبناء

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن العراقيين اليوم يخوضون معركة الإعمار والبناء، ومحاربة الفساد، وتحدّي تأمين الخدمات، انطلاقًا من الاستقرار المتحقق بفضل تلك التضحيات، الذي لا يمكن أن نسمح لأحد أن يفرط به، بأي حال من الأحوال.

سيطرة داعش

يذكر أنه سيطر تنظيم "داعش" عقب هجمات متلاحقة عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، ومُني بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

ورغم أن العراق أعلن عن هزيمة تنظيم "داعش" على أراضيه في 2017، فإنه ما زال بإمكان الجماعات الإرهابية التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقًا للأمم المتحدة.