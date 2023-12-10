الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى فى ذكرى النصر على داعش: نستذكرُ التضحيات الجسام لقواتنا والدور المهم للمرجعية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

هنأ الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، العراقيين بمناسبة يوم النصر على داعش الإرهابي، مستذكرًا تضحيات القوات الأمنية والدور المهم للمرجعية، للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته.

وقال الرئيس العراقي، في تدوينة على موقع X، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه في يوم النصر على داعش الإرهابي، نستذكرُ بإجلال التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا بكل تشكيلاتها، والدور المهم للمرجعية، وإسناد الشعب بمختلف أطيافه للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته. 

وأضاف، أن التكاتف الوطني لترسيخ الأمن ومواصلة البناء، واجب من أجل الوفاء  للدماء الطاهرة التي أُريقت من أجل البلد.

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق

يكثف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق من عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تنفيذ عمليات نوعية عبر العديد من التكتيكات والاستراتيجيات.

ومؤخرًا كشف الجهاز عن حصيلة العمليات التي نفذها منذ بداية العام الجاري، والتي أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار في العراق.

حصيلة العمليات تضمنت مقتل 45 إرهابيًا والقبض على 110 آخرين بينهم قيادات للتنظيم الإرهابي خاصة في مناطق صلاح الدين وكركوك.

وأغلب عمليات القبض تمت بتنسيق استخباري عالٍ مع مديرية مكافحة الإرهاب ومديرية الأسايش بمحافظتي أربيل والسليمانية والتنسيق الاستخباري يتصاعد يومًا بعد آخر وتتحقق نجاحات مستمرة.

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القضاء على التنظيم الإرهابي

الخطة التي يستخدمها العراق للقضاء على التنظيم الإرهابي، تمثلت في مرحلتين، المرحلة الأولى وهي عسكرية تتمثل في تحرير المحافظات الثلاث التي كان يحتلها داعش.

المرحلة الثانية وهى المرحلة الأمنية والتي تعتمد على استراتيجية القضاء على ما تبقى من التنظيم ومطاردة الجماعات الصغيرة في الأماكن البعيدة والنائية، وهذه المرحلة ستأخذ وقتًا لأن هذه الجماعات تعمل بطريقة لا مركزية.

تفاعل جماهيري وشعبي

هذه العمليات أسفرت عن نتائج جيدة حيث تقلصت التهديدات الإرهابية، وأصبح العراق أكثر استقرارًا وهناك تفاعل جماهيري وشعبي مع القوات الأمنية، لذلك نجد أثر هذه العمليات على الواقع الأمني الذي يعد الأفضل منذ العام 2003.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد داعش الإرهابى العراق مكافحة الإرهاب

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