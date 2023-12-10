الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة لـ"حماة وطن" بالإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

المسيرة
المسيرة

نظم حزب حماة وطن، مسيرة لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكد الحزب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

بدء تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن ينظم عدد من النواب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مسيرات في مختلف انحاء المحافظة لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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توافد كبير من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بقنا والقليوبية والإسماعيلية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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