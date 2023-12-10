توافد كبير من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بقنا والقليوبية والإسماعيلية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات حية لبدء توافد الناخبين على لجان الاقتراع، في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



وأظهرت اللقطات، الطوابير الحاشدة في كل من محافظة القليوبية والإسماعيلية، وقنا، وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، داخل مصر، وستمر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وأغلقت تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.