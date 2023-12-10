الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طوابير حاشدة على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية "إكسترانيوز" في لقطات حية لها. 

وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.

بدء توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في  المحافظات

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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