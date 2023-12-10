الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشباب يحتشدون أمام اللجان قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية بالغردقة توافد عدد كبير من الشباب أمامها، قبيل بدء التصويت وعملية الاقتراع، حيث تجمع عدد كبير للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

محمد عبدالله أحد الشباب، قال إنه أول مرة يشارك في استحقاق انتخابي؛ ليكون جزءًا من المستقبل، وفاعلًا في العملية الانتخابية، موجهًا الدعوة للشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر.

وأضاف "عبدالله"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيدعو جميع أصدقائه للمشاركة وسيتطوع لتوعية المواطنين والشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن مصر تستحق الكثير. 

انطلاق بعثة "ائتلاف نزاهة" الدولى لمتابعة الانتخابات بعدد من المحافظات

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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اليوم.. انطلاق تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل

 

طريقة معرفة اللجان الانتخابية

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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