انتخابات الرئاسة 2024.. إقبال من كبار السن على لجان مدينة دمياط الجديدة

شهدت اللجان الفرعية لانتخاب الرئاسة في محافظة دمياط تواجد وتراص من الأهالي وكبار السن قبيل فتح باب اللجنة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية حيث تم وضع مقاعد انتظار وشهدت تلك المقاعد زحام منذ الصباح الباكر في مدينة دمياط الجديدة.

كما تواجد أعضاء حزب مستقبل وطن وعدد من شباب الحزب لاستخراج أماكن اللجان وتيسيرا على المواطنين.

هذا ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق اليوم بعدد 10 لجان عامة و141 مركزًا انتخابيًا و176 لجنة فرعية متضمنة 5 لجان للوافدين لاستقبال 1111568 ناخب وناخبة.

قام نائب محافظ دمياط الدكتور إسلام إبراهيم بجولة ميدانية لمقرات اللجان الانتخابية بمدينة ميت أبوغالب للتأكد من جاهزيتها يرافقه وليد شوقى رئيس المدينة والمهندس عطية النجار نائب رئيس المدينة للتأكد من جاهزية ونظافة المقار الانتخابية من الداخل والخارج وعدم وجود إشغالات وانارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع مراعاة سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسرللمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.