انطلاق بعثة "ائتلاف نزاهة" الدولى لمتابعة الانتخابات بعدد من المحافظات

انطلقت اليوم الأحد بعثة “ائتلاف نزاهة” الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وتشمل البعثة خبراء ومراقبين من عدة دول، وتسعى إلى رصد سير الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها.

وتأتي مشاركة ائتلاف نزاهة الدولي في مراقبة الانتخابات المصرية بمثابة تأكيد على التزام مصر بمبادئ الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.