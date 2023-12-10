لجان الوادي الجديد تتزين لاستقبال الناخبين في أول أيام الاستحقاق الدستوري

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الوادي الجديد تزيين بالبلالين وأعلام مصر قبيل انطلاق عملية التصويت بمراكز المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن جميع اللجان جاهزة في انتظار المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وسط حراسات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.