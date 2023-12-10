الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: اليونسكو تدعم مبادرة مصر للتكيف AWARe وتوفير تمويلات فى مجال التدريب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم إستعراض مجهودات الدولة المصرية فى تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التى كانت تعانى منها الواحة لعشرات السنين، والتى اثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئى بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة.

كما تم استعراض سبل تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير الرى ومنظمة اليونسكو لتوفير دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين فى قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه لزيادة الوعى بأهمية الرى الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين.

txt

وزير الرى: جهود مصرية لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات التكيف تحت مظلة AWARe

txt

وزير الرى: إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لمواجهة التحديات الحالية

كما تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى دعم مبادرة AWARe من خلال قيام الوزارة واليونسكو بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات فى مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتى تم توقيعها اليوم.

مساهمة اليونسكو فى تنظيم "إسبوع أفريقيا للمياه" 

كما تم التباحث حول مساهمة اليونسكو فى تنظيم "إسبوع أفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤.

كما تم الإتفاق الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو،على قيام اليونسكو بعمل توثيق لتاريخ الرى العريق فى مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة، وتوثيق نظم الرى المختلفة المستخدمة فى مصر منذ آلاف السنوات.

مبادرة AWARe الوزارة واليونسكو لتوفير تمويلات فى مجال التدريب وبناء القدرات إسبوع أفريقيا للمياه إسبوع القاهرة السابع للمياه

مواد متعلقة

وزير الرى: جهود مصرية لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات التكيف تحت مظلة AWARe

وزير الرى: إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لمواجهة التحديات الحالية

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

انطلاق انتخابات الرئاسة بمشاركة واسعة من مستفيدى "حياة كريمة" فى أبوحمص بالبحيرة

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب