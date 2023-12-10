سويلم: اليونسكو تدعم مبادرة مصر للتكيف AWARe وتوفير تمويلات فى مجال التدريب

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم إستعراض مجهودات الدولة المصرية فى تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة للتعامل مع المشكلات التى كانت تعانى منها الواحة لعشرات السنين، والتى اثمرت عن بدء استعادة التوازن البيئى بالواحة وتطوير المنظومة المائية بطريقة مستدامة.

كما تم استعراض سبل تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة ممثلة فى قطاع تطوير الرى ومنظمة اليونسكو لتوفير دورات تدريبية فى مجال الرى الحديث للعاملين فى قطاع المياه وللمزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه لزيادة الوعى بأهمية الرى الحديث وتأثيره الإيجابي على المزارعين.

كما تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى دعم مبادرة AWARe من خلال قيام الوزارة واليونسكو بالتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير تمويلات فى مجال التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع المجهودات التدريبية المزمع عقدها تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" والتى تم توقيعها اليوم.

مساهمة اليونسكو فى تنظيم "إسبوع أفريقيا للمياه"

كما تم التباحث حول مساهمة اليونسكو فى تنظيم "إسبوع أفريقيا للمياه" والمزمع عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤.

كما تم الإتفاق الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو،على قيام اليونسكو بعمل توثيق لتاريخ الرى العريق فى مصر من خلال توثيق مختلف المنشآت المائية المقامة منذ فترات طويلة، وتوثيق نظم الرى المختلفة المستخدمة فى مصر منذ آلاف السنوات.