قبيل انطلاق الانتخابات.. وكيل صحة دمياط يتفقد الاصطفاف الطبي وحملات أخيرة لتعقيم اللجان

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط في جولة ميدانية قبيل انطلاق اللجان الانتخابية بساعة لمتابعة تواجد سيارات التأمين الطبي أمام اللجان وتوافر سيارات الإسعاف والعيادات الطبية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.



كما استكملت اليوم مديرية الصحة بدمياط استعداداتها لبدء الانتخابات الرئاسية حيث قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بقيادة المهندسة إيمان الزيني باستكمال رش وتطهير مقار اللجان الانتخابية بجميع إدارات محافظة دمياط.



بالإضافة إلى ذلك قامت ادارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري باستكمال استعداداتها بإعداد وتمركز العيادات المتنقلة للقوافل العلاجية التابعة لقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة أمام مقار اللجان الانتخابية وذلك استعدادًا لفعاليات التأمين الطبي أثناء الانتخابات الرئاسية.





وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن وجود عيادات متنقلة، تأمين طبي، عيادات قوافل طبية بعدد 5 عيادات بخمس مواقع بمحافظة دمياط وتم العرض بالموافقة على محافظ دمياط والعيادات بها سائق مقيم طوال فترة الانتخابات بالعيادة وسيتواجد طبيب وتمريض بالعيادات طوال اليوم من 9 صباحا حتى 9 مساء بكل موقع العيادة بها أدوية طوارئ وإسعافات أوليه لحالات الطوارئ سواء من المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم أو لجان الإشراف على الانتخابات من القضاة أو قوات التأمين من الجيش والشرطة والعيادات تقدم خدماتها مجانا.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.