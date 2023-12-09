خارطة عيادات التأمين الطبي في انتخابات الرئاسة بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن وجود 5 عيادات متنقلة في عدة مواقع على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن العيادات بها سائق مقيم طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تبدأ غدا الأحد.

وقال عبدالجواد أنه سيتواجد داخل كل عيادة طبيب وتمريض بالعيادات طوال اليوم من ٩ صباحا حتى ٩ مساء بكل موقع العيادة بها أدوية طوارئ وإسعافات أولية لحالات الطوارئ سواء من المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم أو لجان الإشراف على الانتخابات من القضاة أو قوات التأمين من الجيش والشرطة والعيادات تقدم خدماتها مجانا.

ولفت إلى توافر ٢ عيادة رقم ١ تأمين طبي بمدينة دمياط لجنة معهد الفتيات بالأعصر المعهد الديني الأزهري وعيادة رقم ٢ دمياط أمام لجنة مدرسة اللوزي الثانوية بنات ومركز كفر سعد لجنة مدرسة المدينة المنورة الابتدائية بكفر سعد ومركز فارسكور لجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بفارسكور ومركز الزرقا لجنة مدرسة إمام ناصف الثانوية بالزرقا.