موسكو تعلن مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة فى حرب أوكرانيا لأول مرة

أعلنت روسيا اليوم الأحد، عن مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة المعروفة بـ"التمساح" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لأول مرة، في عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم مروحيات "كا-52 إم" هجومًا باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك".

وأضافت الوزارة: "أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الضربات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني".

وأوضحت أن المروحية "كا-52 إم" تم تطويرها بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية من المروحية "كا-52" في سوريا، حيث تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار صفيف مسح إلكتروني نشط، ومجموعة واسعة من الأسلحة.

وكثفت القوات الروسية من ضغطها على جميع الجبهات في الداخل الأوكراني، آخرها قصف العاصمة كييف بأكثر من 10 صواريخ كروز خلال ليل الجمعة - السبت، بجانب مهاجمة ما يقرب من 20 بلدة وقرية في الجبهة الجنوبية وبالأخص حول محيط إقليم زابوريجيا.

شن 14 هجومًا واستهداف 5 ألوية أوكرانية

وصرح دميتري شيبيليافتسيف، الضابط في المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بأن طائرات تابعة للمجموعة نفذت 14 هجومًا صاروخيًا وبالقنابل على نقاط انتشار ألوية القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من 5 مناطق 21 و30 و41 و60 ولواء "يغيرسكي" 68 ووحدات الدفاع الإقليمية في مناطق بيشانايا وستيلماخوفكا وبيرشيترافنفوي وبيتروبافلوفكا وستيبوفايا نوفوسيلوفكا.

وأضاف أنه خلال المعركة، هاجمت مدفعية المجموعة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كيسلوفكا وبيريستوفوي ونوفوسيلوفسكي وأوروشيشي كرينيشكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح.

وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.