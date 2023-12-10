الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الترجي التونسي وبترو أتلتيكو بدوري أبطال أفريقيا

الترجي
الترجي

خيم التعادل السلبي على مواجهة الترجي التونسي وضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الترجي، الذي فاز على مواطنه النجم الساحلي في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الهلال السوداني في الثانية، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن الهلال.

على الجانب الأخر، رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل النجم الساحلي التونسي المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وكان فريق «باب سويقة» قد خسر مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الفريق الأنجولي يأمل في خطف الانتصار الثالث على التوالي، والانفراد بصدارة المجموعة، بعد تحقيقه الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وكان النجم الساحلي التونسي قد تغلب على ضيفه الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

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