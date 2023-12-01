الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السوداني يهزم الترجي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

فاز فريق الهلال السوداني على ضيفه الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ياسين مرياح مدافع الترجي افتتح التسجيل للهلال بهدف أول في الدقيقة الثامنة بالخطأ في مرماه.

وضاعف محمد عبد الرحمن “الغربال" من تقدم فريق “الموج الأزرق” بهدف ثان في الدقيقة 15، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وقلص كيبا سووي الفارق للفريق التونسي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59 من متابعة لتمريرة حسام تقا.

واستطاع بابي عبدو ندياي تسجيل الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة 78، مؤكدًا انتصار فريقه ومطلقًا رصاصة الرحمة على الترجي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقًا على الترجي بفارق الأهداف، والذي تراجع بدوره للمركز الثالث بالمجموعة.

وكان الترجي، قد تغلب على النجم الساحلي، بهدفين دون رد، بينما خسر الهلال، أمام بيترو أتلتيكو، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من المجموعة.

وخاض الهلال السوداني، مباراة اليوم، خارج دياره، لعدم إمكانية اللعب في أم درمان، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها بلاده.

الترجي عاد لمواجهة الهلال منذ مباراتهما في الدور نصف نهائي دوري الأبطال عام 2011.

وفاز الترجي ذهابًا في أم درمان، بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفريق التونسي، الفوز إيابًا في رادس، بهدفين نظيفين.

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