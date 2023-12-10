مؤسس مبادرة "السياسى الشاب" يدعو الشباب المصرى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية "فيديو"

قال ثروت عبد الرحمن مؤسس مبادرة السياسي الشاب، إن الانتخابات الرئاسية 2024، حدث سياسي عظيم، رفيع المستوى، الكل ينتظره، داعيًا الشباب في جميع أنحاء مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وحث من خلال "الدستور" جميع فئات المجتمع من الشباب والرجال والمرأة وذوي الهمم، بالنزول أيام 10،11، 12 ديسمبر للمشاركة في التصويت بالاستحقاق الدستوري، وهو ما يعكس صورة مصر الديمقراطية والشعب المصري صاحب القرار أمام العالم كله.

وأكد أن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، ولكل مواطن مصري دور في استكمال التنمية والاستقرارـ خلال الفترة المقبلة قائلًا: "إنزل وشارك صوتك مهم لأنك تشارك في بناء وطنك".

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