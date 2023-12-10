الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤسس مبادرة "السياسى الشاب" يدعو الشباب المصرى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية "فيديو"

مؤسس مبادرة السياسي
مؤسس مبادرة السياسي الشاب

قال ثروت عبد الرحمن مؤسس مبادرة السياسي الشاب، إن الانتخابات الرئاسية 2024، حدث سياسي عظيم، رفيع المستوى، الكل ينتظره، داعيًا الشباب في جميع أنحاء مصر  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وحث من خلال "الدستور" جميع فئات المجتمع من الشباب والرجال والمرأة وذوي الهمم، بالنزول أيام 10،11، 12 ديسمبر للمشاركة في التصويت بالاستحقاق الدستوري، وهو ما يعكس صورة مصر الديمقراطية والشعب المصري صاحب القرار أمام العالم كله.

وأكد أن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، ولكل مواطن مصري دور في استكمال التنمية والاستقرارـ  خلال الفترة المقبلة قائلًا: "إنزل وشارك صوتك مهم لأنك تشارك في بناء وطنك".

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي:

https://youtube.com/shorts/w2U8HRjbGM8


 

الانتخابات الرئاسية مصر الديمقراطية الشعب المصري الجمهورية الجديدة الاستحقاق الدستوري

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