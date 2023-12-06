"صوتك لمصر".. وكيل "تعليم الإسكندرية": أصوات المصريين في الانتخابات تمثل تاريخ مصر (فيديو)

دعا الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جموع المصريين للنزول للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في ظل العُرس الانتخابي الكبير والديمقراطية والتعددية التي تشهدها مصر.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الانتخابات الرئاسية تمثل مصر وتاريخها، لذا يجب على كافة المصريين المشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم من خلال الإدلاء بأصواتهم.

318 لجنة داخل العملية التعليمية



وأشار مدير مديرية التعليم، إلى أن الإسكندرية بها 318 لجنة داخل العملية التعليمية بينهم 8 لجان عامة، تم الاستعداد لهم بشكل كامل سواء من الجوانب اللوجستية، وتأمين صناديق الاقتراع، كما تم تجهيز كافة سبل الراحة لذوي الهمم، وأماكن لاستقبال الناخبين بداخل أفنية المدارس، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات تمت بشكل كامل بالمحافظة.



وتابع أنه تم التأكيد على توفير الإنارة بشكل كبير في الأفنية وذلك لسهولة التصويت في الفترة المسائية، فضلا عن تجهيز أماكن مؤمنة في اللجنة العامة بحماية من الأمطار خلال عملية، وتجهيز قاعة كبيرة ومسرح لإعلان النتيجة النهائية الخاصة بمحافظة الإسكندرية.



وأكد "أبو زيد" أن جميع المدارس منتظمة طلاب ومعلمين، الإجازة فقط للطلاب في المدارس التي يتواجد بها اللجان الانتخابية، أما المعلمين تم إعداد تمركزات لهم بالمدارس القريبة من اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالعملية التعليمية هم حضور خلال أيام الانتخابات الرئاسية.



يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

