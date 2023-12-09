السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: أمريكا تكشف عن وجهها القبيح بجلسة مجلس الأمن وترفض وقف إطلاق النار

مجلس الأمن
مجلس الأمن

علق الإعلامي أسامة كمال، على الأحداث والأوضاع القائمة في غزة، وردود الأفعال في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وأوروبا، قائلًا: "أريد أن أعتذر لكم عن كل مرة تحدثت فيها عن موقف أمريكي، وقلت ربما ويجوز ولعل وعسى ويمكن أو لا يمكن، الحقيقة كنت متخيلًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بقرش ساغ أو مليم منطق أو عقل". 

وأضاف الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"  المذاع عبر قناة dmc، أن الولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن وجهها القبيح جدًا بالأمس، وهي تواجه العالم كله، وهي تقف والدنيا كلها تقول لها نريد وقف الحرب في غزة، وهي وحدها قالت "فيتو" وأرسلت اليوم 45 ألف صاروخ يطلق من الدبابات أو القاذفة، معقبًا: "شيء لعين وقبيح ولا يرد في أي منطق أو أي عقل منذ أن أُنشئت دولة إسرائيل الإرهابية الغاشمة، وكل التحيز الذي كان يصدر من الولايات المتحدة كوم، وما حدث بالأمس كوم تاني وأكملوا بالكوم الثالث اليوم". 

وتابع الإعلامي أسامة كمال: "هؤلاء الناس فاقدون لعقولهم وضمائرهم وبهم خلل كامل سيحاسبهم عليه التاريخ".

أسامة كمال غزة فلسطين أمريكا فيتو مجلس الأمن

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