نقيب الممثلين: "هنعمل كل حاجة علشان بلدنا.. وده وقت رد الجميل" (فيديو)

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن دور الفنانين في حث الجمهور على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: "نشارك في الانتخابات من أجل مصر وقيمة ومكانة مصر".

وأضاف زكي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "كلنا نازلين إن شاء الله الانتخابات أنا وأسرتي وكل الفنانين"، مؤكدًا أنه رغم كل التحديات مصر عظيمة وكبيرة.

أشرف زكي: المصريون سيثبتون للعالم مكانة وقيمة مصر

وأكد أن المصريين سيثبتون للعالم على مدار أيام الانتخابات الرئاسية مكانة وقيمة مصر، مشيرًا إلى أن كل الفنانين الذين كانوا في الخارج حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن الحشد الكبير على مدار أيام الانتخابات سيثبت للعالم كله أن الفنان المصري له دور مهم في المشاركة السياسية في هذا العرس الديمقراطي الكبير، متابعًا: "هنعمل كل حاجة علشان بلدنا وده وقت رد الجميل للبلد".