السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الممثلين: "هنعمل كل حاجة علشان بلدنا.. وده وقت رد الجميل" (فيديو)

أشرف زكي
أشرف زكي

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن دور الفنانين في حث الجمهور على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: "نشارك في الانتخابات من أجل مصر وقيمة ومكانة مصر".

وأضاف زكي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "كلنا نازلين إن شاء الله الانتخابات أنا وأسرتي وكل الفنانين"، مؤكدًا أنه رغم كل التحديات مصر عظيمة وكبيرة.

أشرف زكي: المصريون سيثبتون للعالم مكانة وقيمة مصر

وأكد أن المصريين سيثبتون للعالم على مدار أيام الانتخابات الرئاسية مكانة وقيمة مصر، مشيرًا إلى أن كل الفنانين الذين كانوا في الخارج حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن الحشد الكبير على مدار أيام الانتخابات سيثبت للعالم كله أن الفنان المصري له دور مهم في المشاركة السياسية في هذا العرس الديمقراطي الكبير، متابعًا: "هنعمل كل حاجة علشان بلدنا وده وقت رد الجميل للبلد".

أشرف زكي نقيب الممثلين الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

تقرير غربى: الانتخابات الرئاسية المصرية بداية لمستقبل أفضل

الأكثر قراءة

أحمد موسى يحذر من اغتيال أنطونيو جوتيريش من قِبل الموساد الإسرائيلى

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

عاجل.. 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال حتى اليوم

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

ضياء رشوان: أى اعتداء على سيادة مصر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟