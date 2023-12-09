السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني يمثل نقطة فارقة في مسيرة الوطن؛ لما يمثله من ضمانة لصنع مستقبل يليق بأبنائنا.

وقال السعيد، في تصريحات له، إن حزب مستقبل وطن يراهن على وعي الشعب وكله ثقة في تلبية جموع المصريين نداء الوطن والنزول للإدلاء بأصواتهم، وتقديم صورة حضارية تليق بجمهوريتنا الجديدة، وتبرز مستوى الديمقراطية الحقيقية.

وأشار إلى أن المشاركة واجب وطني وحتمي لا يجوز التخلي عنه، وخاصة مع ما تمر به المنطقة من أزمات تهدد استقرارها، وهي رسالة للعالم بقوة ووحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات.

وتابع: "نؤمن بأن حزبنا نجح في الوصول للمواطنين في كل ربوع مصر ولمس فيهم إدراكهم لما قامت به قيادتنا السياسية من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.. وسيقدم شبابنا خلال الانتخابات ملحمة وطنية في حب مصر"

وأشار إلى جهود أمانة العمل الجماهيري بقيادة المهندس أحمد مسعود، خلال الشهور السابقة، والتي تضمنت اطلاق عدد من المبادرات هدفها توعية المواطن للمخاطر المحيطة وأهمية المشاركة بالإنتخابات.

وتوجه الأمين المساعد، بتحية شكر وتقدير إلى جميع قيادات ونواب الحزب على رأسهم النائب أحمد عبدالجواد، على ما قاموا به من جهد خلال المرحلة الماضية وتقديم صورة متميزة لقوة مستقبل وطن التنظيمية.

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