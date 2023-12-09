السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيزو يكتب التاريخ بعد هدفه فى شباك ساجرادا الأنجولى

زيزو
زيزو

كتب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التاريخ بعدما سجل هدف الفريق الأبيض الوحيد في شباك ساجرادا الأنجولي.

وقاد زيزو، فريق الزمالك للفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وجاء الهدف في الدقيقة 42 من تسديدة أرضية خدعت حارس مرمى فريق ساجرادا وسكنت الشباك.

وشارك زيزو هذا الموسم في 10 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وارتقى الدولي المصري إلى المركز الخامس في ترتيب هدافي الزمالك على مر التاريخ في البطولات الإفريقية.

وارتفع رصيده لـ10 أهداف بالتساوي قاريًا مع حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

ووصل زيزو إلى الهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.

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الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويقترب من بلوغ دور الثمانية بالكونفيدرالية

اقترب الزمالك من بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على ضيفه ساجرادا الأنجولي 1/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للبطولة.

ورفع الزمالك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ست نقاط عن أبوسليم الليبي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدًا الأحد مع فريق أكاديمية سوار الغيني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساجرادا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل أكاديمية سوار الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 42.

ودخل الزمالك المباراة بضغط كبير على منافسه، حيث استعان مدربه معتمد جمال على الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ورغم الضغط الهجومي الكبير من جانب الزمالك، إلا أن حارس مرمى ساجرادا تألق في التصدي للهجمات الخطيرة من هجوم الفريق المصري، وأبعد أكثر من فرصة خطيرة خاصة من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 20 ومحمد عبدالغني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42 سجل الزمالك هدف المباراة الوحيد عن طريق زيزو، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك ساجرادا.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، وسدد زيزو كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 50.

على الجانب الآخر، لم يشن الفريق الأنجولي العديد من الهجمات على مرمى الزمالك، واكتفى بالتواجد في منطقة جزائه.

وبمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، واستمرت سيطرة الزمالك لكن دون تشكيل خطورة على المرمى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الزمالك 1/ صفر.

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