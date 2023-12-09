السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير غربى: الانتخابات الرئاسية المصرية بداية لمستقبل أفضل

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

أبرزت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، الانتخابات المصرية المقرر إجراؤها غدًا الأحد إلى الثلاثاء، وسيتمكن المصريون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق من الإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين الأربعة. 

وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأن الانتخابات المصرية، بداية لمستقبل أفضل تشهده الدولة المصرية، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تبدأ من الغد.

أكبر دولة في العالم العربي 

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وتجري الاستعدادات للانتخابات في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان على نطاق واسع، حيث تم إنشاء ما يقرب من 9400 مركز اقتراع ويعمل 15000 موظف قضائي على مدار أيام التصويت الثلاثة.

ومن المتوقع إعلان النتائج في 18 ديسمبر، ما لم تكن هناك حاجة إلى جولة ثانية من التصويت.

فيما أشار التقرير إلى أن توقع العديد بأن الانتخابات سباقًا أكثر صعوبة، في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل تدهور الاوضاع في العالم والحرب المستمرة في غزة وحرب روسيا وأوكرانيا. 

ولا يزال صندوق النقد الدولي ينتظر إجراء مراجعاته ربع السنوية بعد الموافقة على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي بشرط "التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن".

وإدراكًا منه لاهتمام الناخبين بالاقتصاد، أكد المرشح الرئاسي حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري أن خطوته الأولى في حال انتخابه ستكون "السيطرة على التضخم من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية".

ونقلت الوكالة عن الصحفي والباحث المصري المقيم في ألمانيا حسام الحملاوي، انه من المتوقع  فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة في ظل دعم ووحظي شعبي كبير من قبل الشعب المصري. 

يذكر أنه يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

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