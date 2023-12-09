أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: الإشراف القضائي يعطي أمان للمواطن في الانتخابات الرئاسية

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر قادمة على عرس ديموقراطي حقيقي، بسبب الانتخابات الرئاسية المتبقي على بدايتها ساعات قليلة.

أضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الأحزاب تحركت من أجل توعية المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والعمل على تبسيط البرامج الإنتخابية للمرشحين.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، يسرت بشكل كبير عملية التصويت لكل فرد سواء خارج أو داخل مصر، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الملية الإنتخابية لإشراف قضائي كامل.

ونوه "مطر"، أن الإشراف القضائي يعطي أمان للمواطن بأن صوته سيصل بكل شفافية للصندوق، فضلًا عن الأحزاب المشاركة في تسهيل عملية التصويت للمصريين.