السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برونو فيرنانديز يعتذر لجماهير مانشستر يونايتد بعد ثلاثية بورنموث

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

اعتذر برونو فيرنانديز، قائد فريق  مانشستر يونايتد، للجماهير على الأداء المخيب الذي قدمه الفريق أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال برونو في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "نعتذر للجماهير، الأداء الذي قدمناه اليوم لم يكن مقبولًا".

وأضاف: "بداية من نفسي، أنا لا أتحدث عن أي شخص آخر ولكنني أعتقد أن الجميع متفقون في غرفة خلع الملابس أن أداءنا لم يكن في مستوانا وأن علينا أن نلعب بشكل أفضل بكثير".

وبسؤاله عن السبب الذي منع الفريق من تكرار الأداء الممتاز الذي قدمه أمام تشيلسي، أجاب: "لا أعرف ولكن من الثابت أننا عندما نفوز بمباراة لا نقدم نفس الأداء في المباراة التالية لها".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

وأردف: "لا أعرف إن كان ذلك بسبب نقص التركيز أو شيء آخر ولكنه شيء يجب أن نكون على دراية به بعد الفوز بمباراة أن تكون لدينا الشدة والثبات للفوز بمباراة أخرى، حتى عندما نقدم أداء ضعيف ولكن نحصل على النتائج، لقد كان أداءنا ضعيفًا من حيث الجودة والجهد، ليس بنفس الهجوم الذي كنا عليه في مباراة تشيلسي الأخيرة".

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد بورنموث الدورى الانجليزى البريميرليج

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