نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمحيط مكتبة مصر العامة وممشى أهل مصر

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، بتفقد الأعمال الجارية بمحيط مشروع مكتبة مصر العامة لمتابعة وضع اللمسات الجمالية.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة، وخاصة ميدان عباس العقاد والذى يضم مقبرة عملاق الأدب العربى والاهتمام بدهان الأوجه المحيطة بها، ومتابعة أعمال الترميم فى الميدان امام المكتبة العامة، بالإضافة إلى أعمال الحفر والصيانة بالصرف الصحى.

مشروع ممشى أهل مصر

وعقب ذلك، تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذى يضم تنفيذ 48 محل وكافتيريا وبازار بالمستوى الثانى، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تنفيذ أعمال التشجير والمساحات الخضراء، وتوفير متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، فيما يضم المستوى الثالث المشى الزجاجى.

كما تابعت نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بطريق السادات العمومى حيث وجهت بإضافة أحواض زراعية أوسط الجزيرة الوسطى بالمدخل الجنوبى بالمدينة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وزيادة المسطحات الخضراء ونشر الأشجار على جانبى الطريق وسرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

جولة نائب محافظ أسوان

جولة نائب محافظ أسوان