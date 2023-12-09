شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تجربة عملية حية على أرض الواقع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من اللجان الانتخابية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للوقوف على اللمسات النهائية والجاهزية الكاملة بمختلف اللجان الانتخابية استعدادًا لإنطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وتم نقل الحدث مباشرة كنموذج للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية؛ لاستقبال الناخبين للمشاركة في العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد اللواء أشرف عطية، جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الانتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، فضلًا عن تذليل أي معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول، لا سيما أنه يتم المتابعة اللحظية لانتظام سير العملية الانتخابية بكل اللجان ميدانيًا، ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد المحافظ، على مراجعة كال غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الانتخابي على أكمل وجه.

محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لجاهزية اللجان الانتخابية

محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لجاهزية اللجان الانتخابية