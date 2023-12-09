السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشباب المصري: تدشين غرفة عمليات مركزية بالمجلس لمتابعة العملية الانتخابية

جريدة الدستور

عقد مجلس الشباب المصري، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم السبت، للإعلان عن تدشين غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة ورصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري: نحن نتواجد في كل المحافظات للرصد من أجل وجود منهجية واضحة في الانتخابات وما سيترتب عليها من نتائج فيما بعد، ونحن ملتزمون بالحياد في متابعتنا، ونصدر ٤ تقارير يومية بدءا من الساعة التاسعة وما يتضمنها من متابعة كل الإجراءات من سواتر وصناديق وأحبار وتوافر مستلزمات الانتخابات، وتقرير في العشرة ونصف يليه مؤتمر صحفي وتقرير في نهاية العملية الانتخابية عقب غلق اللجان والتقرير الأخير شامل لكل ما حدث باليوم.

 

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وأكد ممدوح أن التقارير تكون جغرافية تبدأ من المراكز ثم تقارير ترصد نسب التصويت بالمحافظات ثم تقرير مفصل على مستوى الجمهورية والتي تم تقسيمها إلى ٣ قطاعات، بالإضافة إلى رصد نوعي للمصوتين نساء ورجال وشباب وكذلك الرصد الفئوي للعمال والفلاحين والطلاب والمهنين وايهم اكثر مشاركة، وكل تلك التقارير تساعد صناع القرار في اتخاذ ما يلزم في الانتخابات المقبلة حتى يتم تعزيز مصداقية الانتخابات، ومايحدث الان شبيه بماحدث في ٢٠٠٥ وسينعكس على الأحزاب والحياة الحزبية ونتائج البرلمان القادمة 
وكشف ممدوح عن أن كل البيانات ستكون متاحة على كافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس وكذلك موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى أن التقارير ستقدم بشكل حديث ومبسط.
وأضاف ممدوح أن المجلس يقدم تجربة مختلفة من حيث آليات الرصد والمتابعة والتي تعتمد على الرصد الفئوي والجهات والأحزاب والنقابات لمعرفة من الجهة الأكثر حرصا على المشاركة في صناعة القرار وكذلك الرصد النوعي، بالإضافة أن التقارير ستصدر بشكل لحظي.
وأكد ممدوح أنه سيكون لدينا أشخاص من فئة الفلاحين يقومون بعملية الرصد والمتابعة وهو ماس يحدث لأول مرة من أجل تعزيز مشاركة الفلاحين في العملية الانتخابية وصناعة القرار كذلك مراسلين من فئات العمال وذوي الإعاقة من أجل تعزيز مبدأ التشاركية. 

ومن جانبها قالت أسماء حسنين مسؤولة المركز الإعلامي ومدير المرصد الإعلامي للرصد والمتابعة بمجلس الشباب المصري إن المرصد سيقوم بمتابعة كل ما ينشر عن الانتخابات الرئاسية حول العالم وبكل اللغات، كما سيقدم تقارير الغرف المركزية بأكثر من لغة أجنبية 
ولدينا ما يفوق ١٠٠٠٠، راصد ومتابع على مستوى الجمهورية وغرف عمليات في كل محافظة.
وأضافت حسنين في كلمتها أن المجلس سيعلن عن مسابقة لأفضل فيديو وأفضل صورة  وستكون هناك جائزة للفائز، يأتي ذلك في إطار التشجيع على عودة صحافة المواطن مرة أخرى لما لها من أهمية. 

 

غرفة لتلقي شكاوى الصحفيين في جميع المحافظات

وأشارت مدير المرصد الإعلامي، إلى أن المجلس أطلق غرفة لتلقي شكاوى الصحفيين في جميع المحافظات، وتم إبلاغ أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بذلك من أجل التعاون ومد يد العون، فضلا عن أنه سيتم التواصل اليوم مع خالد البلشي نقيب الصحفيين من أجل الربط بين غرفة العمليات ومجلس النقابة. 
وأكدت حسنين أنه من المنتظر أن تستقبل الغرفة مجموعة من ممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات صاحبة التمثيل الاقليمي والدولي المهمة بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار استراتيجية البرنامج الوطني للرصد والمتابعة في نشر كافة البيانات عن العملية الانتخابية في ظل المناخ الداعم لمشاركة المجتمع المدني في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الانسان ومنها الحق في المعرفة والحق في حرية الرأي والتعبير.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة سمر عبدالرحيم منسق غرفة العمليات المركزية لرصد ومتابعة الانتخابات بالمجلس، نحن المنظمة الوحيدة التي كانت تصدر تقارير يومية بمستجدات العملية الإنتخابية خلال تصويت المصريين بالخارج.

وأضافت سمر في كلمتها أنه تم تدريب الراصدين والمتابعين على عملية الرصد والتغطية، مشيرة إلى أن المجلس يغطي ١٠٠% من محافظات مصر، بالإضافة إلى منهجية التقارير ستكون مختلفة لأنها تراعي البعد الثقافي من مختلف الطبقات.

وأكدت سمر أن التقارير التي ستصدر من مختلف المنظمات التي تتابع العملية الانتخابية سوف تؤثر على على قرار صناع القرار وسيكون لها دور كبير.

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