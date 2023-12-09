السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ائتلاف نزاهة يكشف عن خطته لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر (فيديو)

أيمن عقيل
أيمن عقيل

أعلن أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، عن آخر التحضيرات التي يقوم بها الائتلاف قبل انطلاق العملية الانتخابية. 

وأوضح عقيل، في حديث هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"،  أن الائتلاف يضم سبع منظمات، خمس منها دولية واثنتان محليتان، ويشارك في مراقبة الانتخابات في عشر محافظات، بما يشمل 2400 لجنة فرعية.

وأضاف أن الائتلاف يتكون من 100 شخص، بينهم مراقبون دوليون ومنسقون محليون، وقال إن الائتلاف يتابع الانتخابات الرئاسية منذ بدء الترشح وحتى إعلان النتائج، وأنه تلقى قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ونفذ نموذجًا محاكيًا للجنة الانتخابية لتدريب المراقبين على آلية العملية الانتخابية.

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