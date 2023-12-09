صابرين تحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "انزلوا عشان بلدكم"

وجهت الفنانة صابرين، رسالة للمصريين، للحث على مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حسب مقطع فيديو عرضته "قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت.

وقالت صابرين خلال الفيديو: "صوتك أمانة، لكل مواطن ومواطنة مصرية، ولكل شاب وشابة مصرية، انزلوا وقولوا صوتكم بأمانة عشان خاطر إخواتكم وأولادكم وأحفادكم وعشان خاطر بلدكم مصر.. صوتكم أمانة".

تفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ18 سنة ميلادية مقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 نحو 9376 مركز اقتراع في كافة محافظات الجمهورية تضم نحو 11631 لجنة فرعية يشرف عليها نحو 15 ألف قاضٍ فيما وجهت الهيئة نحو 14 منظمة دولية و6 منظمات محلية و22340 متابعًا محليًا و115 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات.