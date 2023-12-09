بريطانيا.. أزمة كوفيد تضع "ريشى سوناك" فى مواجهة تحقيق جديد

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تحقيقًا جديدًا في استفسار كوفيد بعد أن ادعى المخادعون أنهم وصلوا إلى رقم هاتفه القديم، ومن المحتمل أن يسأل رئيس الوزراء عن رسائل الواتساب الخاصة بالوباء والتي يقول إنها غير قابلة للاسترداد، على الرغم من الوصول إلى رقم التقارير، حسبما أعلنت الجارديان.

وتثار أسئلة جديدة حول ما إذا كان ريشي سوناك قد سلم جميع المواد ذات الصلة إلى تحقيق كوفيد بعد تقارير تفيد بأن المخادعين تمكنوا من الوصول إلى رقم هاتف قديم استخدمه خلال فترة عمله كمستشار.

ومن المقرر أن يواجه رئيس الوزراء يومًا من الاستجواب في التحقيق يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يتم استجوابه بشأن مزاعمه بأن العلماء يتمتعون بسلطة كبيرة جدًا، سيتم أيضًا طرح أسئلة تفصيلية عليه حول مخطط "تناول الطعام بالخارج للمساعدة" الذي يعتقد العديد من الخبراء أنه سمح بانتشار الفيروس.

ومع ذلك، فمن المقرر أيضًا مواجهته بسبب ادعاءاته بأنه لم يتمكن من تسليم رسائل واتس أب التي تغطي فترة حرجة، لأنه قام بتغيير الهواتف عدة مرات ولم يتم نسخ الرسائل احتياطيًا.

كانت هناك تقارير لاحقة تفيد بأن المخادعين تمكنوا من الوصول إلى رقم هاتف قديم لسوناك، والذي رن قبل تشغيل تسجيل البريد الصوتي. يتم الآن طرح الأسئلة حول ما إذا كان سوناك قد منح لجنة التحقيق حق الوصول إلى المواد المرتبطة بهذا الرقم.

وكانت الرسائل المفقودة بالفعل موضع تدقيق في التحقيق نتيجة وجود مخبأ ضخم لم يتمكن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من تسليمه. وقال جونسون إنه لم يتمكن من الوصول إلى الرسائل في الفترة ما بين 31 يناير و7 يونيو 2020، وهي فترة حاسمة في الوباء.

وتوصل التحقيق إلى أنه لم يتم العثور على حوالي 5000 رسالة واتساب من هاتف جونسون من تلك الفترة. وردًا على سؤال حول فقدان واتساب، قال جونسون: "لا أعرف السبب الدقيق، ولكن يبدو كما لو أن الأمر يتعلق بتوقف التطبيق ثم ظهوره مرة أخرى، ولكن بطريقة ما يمحو كل الأشياء تلقائيًا بين ذلك التاريخ عندما سقطت واللحظة التي تم فيها نسخها احتياطيًا آخر مرة".