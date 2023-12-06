رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن خيبة أمله بسبب انهيار الهدنة مع حماس

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، إن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أعرب عن "خيبة أمله" بشأن انهيار وقف القتال في غزة خلال مكالمة هاتفية مع بنيامين نتانياهو اليوم.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن بيان من المتحدث باسم المكتب، أن رئيس الوزراء البريطاني "أعرب عن خيبة أمله إزاء انهيار وقف القتال في غزة، والذي سمح بالإفراج عن الرهائن".

وذكر البيان أنه تم مناقشة "الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بأمان والسماح لأي مواطن بريطاني متبقي في غزة بالمغادرة".

وتابع البيان "قدم رئيس الوزراء تحديثًا بشأن مشاركته مع القادة في الشرق الأوسط وكرر تصريحاته العلنية في المنطقة الأسبوع الماضي، مشددًا على حاجة إسرائيل إلى الاهتمام بشكل أكبر بحماية المدنيين في غزة والتركيز بشكل ضيق على الأهداف العسكرية".

وبحسب البيان، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يحتاج المدنيون إليها بشدة، وكرر عروض الدعم العملي من المملكة المتحدة لتسهيل توصيل المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار إلى الضغط على معبر رفح وشدد على ضرورة استكشاف طرق أخرى إلى غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.