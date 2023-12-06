الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن خيبة أمله بسبب انهيار الهدنة مع حماس

ريشى سوناك
ريشى سوناك

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، إن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أعرب عن "خيبة أمله" بشأن انهيار وقف القتال في غزة خلال مكالمة هاتفية مع بنيامين نتانياهو اليوم.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن بيان من المتحدث باسم المكتب، أن رئيس الوزراء البريطاني "أعرب عن خيبة أمله إزاء انهيار وقف القتال في غزة، والذي سمح بالإفراج عن الرهائن".

وذكر البيان أنه تم مناقشة "الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بأمان والسماح لأي مواطن بريطاني متبقي في غزة بالمغادرة".

وتابع البيان "قدم رئيس الوزراء تحديثًا بشأن مشاركته مع القادة في الشرق الأوسط وكرر تصريحاته العلنية في المنطقة الأسبوع الماضي، مشددًا على حاجة إسرائيل إلى الاهتمام بشكل أكبر بحماية المدنيين في غزة والتركيز بشكل ضيق على الأهداف العسكرية".

وبحسب البيان، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يحتاج المدنيون إليها بشدة، وكرر عروض الدعم العملي من المملكة المتحدة لتسهيل توصيل المساعدات المنقذة للحياة.

وأشار إلى الضغط على معبر رفح وشدد على ضرورة استكشاف طرق أخرى إلى غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. الاحتلال يعلن مقتل 7 من جنوده فى المعارك بغزة أمس

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"