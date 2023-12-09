خالد الجندي: المشاركة بالانتخابات مطلبًا إيمانيًا والقرآن الكريم لا يوجد به شخصًا سلبيًا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحرية معناها الإيجابية والكرامة كذلك فإذا لم تكن إيجابيًا فأنت تخالف كل نواميس القرآن.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البعض يريد لك أن تتخاذل وأن تتقاعس، ويحاول التشكيك لأنه يريد للناس أن يترك اختيار قائد لهذا الوطن عدم المشاركة والسلبية وتكون النتيجة وخيمة على الجميع.

لابد من التحمل والمجاهدة والإيمان

وتابع، إياك أن تظن المجد تمرًا أن آكله، لن تبلغن المجد حتى تلعق الصبر، مؤكدًا أنه لابد من التحمل والمجاهدة والإيمان، فلابد ان تكون عالمًا أن المشاركة الإيجابية بالانتخابات مطلبًا إيمانيًا لأن القرآن الكريم لا يوجد فيها شخصًا سلبيًا.