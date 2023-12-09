الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وذلك بقياة المايسترو أحمد الصعيدي.

ومن المقرر أن يشارك في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني مساء اليوم عازف البيانو "سيفرين فون إيكاردشتاين"، والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق، والميتزوسوبرانو أمينة خيرت، بمشاركة كورال أكابيلا تدريب بقيادة مايا جيڤينريا.

أسعار تذاكر وشروط حضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير خلال الحفل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي وجاءت أسعار التذاكر بمبلغ 160 جنيها مصريا، و130 جنيها مصريا، و100 جنيها مصريا.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.