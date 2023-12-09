السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني مساء اليوم السبت، حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وذلك بقياة المايسترو أحمد الصعيدي.

 

ومن المقرر أن يشارك في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني مساء اليوم عازف البيانو "سيفرين فون إيكاردشتاين"، والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق، والميتزوسوبرانو أمينة خيرت، بمشاركة كورال أكابيلا تدريب بقيادة مايا جيڤينريا.

 

أسعار تذاكر وشروط حضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي وجاءت أسعار التذاكر بمبلغ 160 جنيها مصريا، و130 جنيها مصريا، و100 جنيها مصريا.

 

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.

 

 

أوركسترا القاهرة السيمفوني القاهرة القاهرة السيمفوني دار الأوبرا المصرية الأوبرا المايسترو أحمد الصعيدي

مواد متعلقة

إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان مناسك العمرة: "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية"

طاهر أبو ليلة يعلن وفاة شقيقه محمد

فيفي عبده تنعي شقيق النجم أحمد حلمي الراحل: "الله يرحمه"

بعد طرحه بالسينمات.. فيلم "شماريخ" يتصدر تريند موقع التدوينات "X"

محمد إمام عن تعاونه مع ماجد الكدوانى: "موهبتك حافز وأخلاقك درس"

تحمل اسم أبنته وبمشاركتها.. محمد نور يعلن عن موعد طرح أغنية "عليا"

الانتهاء من الموسيقى التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

الليلة.. تصوير حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح ببرنامج "سولد أوت"

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟