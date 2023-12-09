محافظ جنوب سيناء يتابع تجهيزات المقار الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسى غدًا

تابع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، مجهودات المحافظة في تجهيز المقار الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري وحرص المحافظ على الاطمئنان من رؤساء المدن على إنهاء كل الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والاستفسار عن أي مشكلة قد تواجههم.

لجان جنوب سيناء

ولفت المحافظ إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية، منها 31 لجنة أساسية، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبًا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعة كالتالي: 2 مدرسة برأس سدر، 2 مدرسة بابوزنيمة، 1 مدرسة بابورديس، 6 مدرسة بطور سيناء، 3 مدرسة بشرم الشيخ، 2 مدرسة بدهب، 1 مدرسة بنويبع، 1 مدرسة بسانت كاترين.

ووجه "فودة" خلال المتابعة بتقديم كل أنواع الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وإقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كراسي متحركة بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها على الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي، وخط تليفون أرضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.