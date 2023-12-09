السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يؤكد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية 2024

نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ للتأكد من توفير كل الخدمات والتجهيزات التي من شأنها تسهيل عملية الانتخاب على المواطنين، ومرور العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على اللجان الانتخابية بمدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على إنهاء كل التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك بحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، ومديرة المدرسة.

تلا ذلك تفقد اللجان الانتخابية بمدرستي بدر الإعدادية بنات، والشهيد فتحي السماك للتعليم الأساسي، بقرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مديرة إدارة أبوصوير التعليمية، ومديري المدارس.

واختتم "عصام" جولته، بتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين، بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، ومدير المدرسة.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على ضرورة الاهتمام بالإنارة داخل مقرات اللجان الانتخابية وبمحيط اللجان من الخارج، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، موجهًا بضرورة توفير أماكن انتظار جيدة التهوية ومريحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجَّه "عصام" بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

عدد الناخبين بالإسماعيلية 

جدير بالذكر، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

انتخابات الرئاسة بالاسماعيلية نتيجة انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية انتخابات الرئاسة في الإسماعيلية نتيجة انتخابات الرئاسة في الإسماعيلية انتخابات الإسمالإسماعيلية

مواد متعلقة

تعقيم مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية

بالأسماء.. 10 لجان انتخابية للمغتربين بالإسماعيلية

حملات نظافة وإنارة فى محيط اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

التحالف الوطنى بالإسماعيلية ينظم حملة للتبرع بالدم لأهل غزة

إزالة 35 تعديًا على أراضٍ زراعية فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

إجراء من جامعة الإسماعيلية الأهلية لتسهيل مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

التحفظ علي سفينة الحاويات بعد اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد منسي| صور

عاجل| حركة الملاحة تعود لطبيعتها بعد استئناف سفينة الحاويات عبور قناة السويس

الأكثر قراءة

عاجل.. صلاح "200" يسجل ويصنع في عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

صلاح يسجل الهدف رقم 200 له في مسيرته مع ليفربول

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" في واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة