نائب محافظ الإسماعيلية يؤكد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ للتأكد من توفير كل الخدمات والتجهيزات التي من شأنها تسهيل عملية الانتخاب على المواطنين، ومرور العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

واستهل نائب محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على اللجان الانتخابية بمدرسة ٢٥ يناير الثانوية بنات، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على إنهاء كل التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك بحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، ومديرة المدرسة.

تلا ذلك تفقد اللجان الانتخابية بمدرستي بدر الإعدادية بنات، والشهيد فتحي السماك للتعليم الأساسي، بقرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مديرة إدارة أبوصوير التعليمية، ومديري المدارس.

واختتم "عصام" جولته، بتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين، بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، ومدير المدرسة.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، على ضرورة الاهتمام بالإنارة داخل مقرات اللجان الانتخابية وبمحيط اللجان من الخارج، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، موجهًا بضرورة توفير أماكن انتظار جيدة التهوية ومريحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجَّه "عصام" بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

عدد الناخبين بالإسماعيلية

جدير بالذكر، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.