السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

الامن
الامن

«عقارين تسببا في قتل 4 أشخاص ثلاثة منهم من أسرة واحدة على يد مهندس بحدائق المعادي». تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها شاب لا يتجاوز عمره الثامنة والعشرين عامًا في  منطقة دار السلام.

بداية الواقعة 

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة دار السلام من شاب يدعى «تامر. أ»، 38 سنة،  يفيد تغيب والده «أحمد»، 69 سنة، فرد أمن، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وبفحص البلاغ من الأجهزة الأمنية بين أن المختفى ظهر مع شاب يدعى «هيثم. م»، 28 سنة، صاحب محل دواجن.

بمحاولة البحث عن المرافق للمختفي تم التقابل مع شقيقه «أحمد»، مهندس، والذي أكد أن شقيقه ووالديه في زيارة أسرية لأقاربهم في منطقة الصف، وكان بحوزته 3 هواتف محمولة وكمية من المصوغات وهي سلسلة ودلاية وحلق.

وأكد الشاب أنه يمتلك الهواتف المحمولة، وبالتحري عنه تبين كذب روايته فتم ضبطه وهنا اعترف بارتكاب مذبحة وقتل أربعة أشخاص وهم محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة، والده، وعزة عبد التواب قرني 45 والدته، وهيثم محمد أحمد شقيقة،  وصديقه أحمد عبد القوي عبد الحميد.

المتهم يعترف تفصيليا بالحادث

قال المتهم إنه أنهى حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر عقب اكتشاف والده بأنه استحوذ على عقارين يمتلكهما عقب دفعه للتوقيع عليهما مستغلًا جهله، وبالتشاجر معهما قتلهما ببندقية آلية.

تفاصيل التخلص من الجثث

وقال المتهم، إنه وضع جثمان والدته أسفل السرير الخاص بها، ثم قام بوضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات، فأطلق عليهما النيران وقتلهما ودفنهما أيضا واستولى على هواتفهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهما وما إن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهما داخل المنزل.

منطقة دار السلام حدائق المعادي قسم شرطة دار السلام هواتف محمولة التخلص من الجثث

مواد متعلقة

عقاران وطلقات نارية.. تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة دار السلام"

الأكثر قراءة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الشروق (فيديو)

رقم قياسي جديد لصلاح بعد هدفه في شباك كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟