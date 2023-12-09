هواتف محمولة ودلايات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية "مذبحة دار السلام"؟

«عقارين تسببا في قتل 4 أشخاص ثلاثة منهم من أسرة واحدة على يد مهندس بحدائق المعادي». تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها شاب لا يتجاوز عمره الثامنة والعشرين عامًا في منطقة دار السلام.

بداية الواقعة

البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة دار السلام من شاب يدعى «تامر. أ»، 38 سنة، يفيد تغيب والده «أحمد»، 69 سنة، فرد أمن، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وبفحص البلاغ من الأجهزة الأمنية بين أن المختفى ظهر مع شاب يدعى «هيثم. م»، 28 سنة، صاحب محل دواجن.

بمحاولة البحث عن المرافق للمختفي تم التقابل مع شقيقه «أحمد»، مهندس، والذي أكد أن شقيقه ووالديه في زيارة أسرية لأقاربهم في منطقة الصف، وكان بحوزته 3 هواتف محمولة وكمية من المصوغات وهي سلسلة ودلاية وحلق.



وأكد الشاب أنه يمتلك الهواتف المحمولة، وبالتحري عنه تبين كذب روايته فتم ضبطه وهنا اعترف بارتكاب مذبحة وقتل أربعة أشخاص وهم محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة، والده، وعزة عبد التواب قرني 45 والدته، وهيثم محمد أحمد شقيقة، وصديقه أحمد عبد القوي عبد الحميد.

المتهم يعترف تفصيليا بالحادث

قال المتهم إنه أنهى حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر عقب اكتشاف والده بأنه استحوذ على عقارين يمتلكهما عقب دفعه للتوقيع عليهما مستغلًا جهله، وبالتشاجر معهما قتلهما ببندقية آلية.

تفاصيل التخلص من الجثث

وقال المتهم، إنه وضع جثمان والدته أسفل السرير الخاص بها، ثم قام بوضع جثمان والده في جراج العقار، وبتاريخ 6 ديسمبر حضر إليه شقيقه وصديق والده لإقناعه بالتنازل عن العقارات، فأطلق عليهما النيران وقتلهما ودفنهما أيضا واستولى على هواتفهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهما وما إن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهما داخل المنزل.