السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى علوي تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية: "لازم نكمل المسيرة"

ليلى علوي
ليلى علوي

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة تحث المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وقال مقطع فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز": "بلدنا أمانة في ايدينا لازم نكمل المسيرة، أنا شخصيا هأنزل الانتخابات لأنه دوري وميصحش أقصر فيه.. انزل انتخب وأدلي بصوتك ده واجبك وحقك".

 

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024

 

فتح اللجان

وتفتح اللجان الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات مباشرة كافة حقوق السياسية والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية وإبداء الرأي في أى استفتاء.

ليلى علوي المصريين المسيرة انتخب وحقك واجبك

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