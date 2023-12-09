السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة جنوب سيناء: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

حثت غرفة جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد وحيد، منتسبيها من التجار ومؤدي الخدمات على المشاركة في الانتخابات الرئاسيه والتي تنطلق غدا الأحد 12 ديسمبر 2023، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن لا يمكن التنازل عنه كفله له القانون والدستور.


وأعلنت الغرفة في بيان لها اليوم، أنها ستوفر خدمة الاستعلام عن المقر أو اللجان الانتخابية بمقر الغرفة للتسهيل علي التجار من منتسبي غرفة جنوب سيناء التجارية معرفة أماكن لجانهم الانتخابية، ودعمهم للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الكبير.

 

وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة توفر الاستعلام لمنتسبيها عن مقر اللجنة الانتخابية لحرصها على مشاركة أبناء جنوب سيناء في الانتخابات الرئاسية.


وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشاركة واجب وطني للحفاظ على أمن واستقرار البلاد واستمرار عملية التنمية والبناء التي بدأتها مصر وتمضي في تنفيذها بكل قوة وسرعة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.


وشدد وحيد، على أن واجبنا تجاه بلادنا أن نقف جميعا يدا واحدة لمواجهة ما يحاك بنا من مكائد وأخطار في ظل ما يشهده جيراننا من ظروف استثنائية تحتم علينا الالتفاف والمشاركة بقوة لاختيار قائد يستطيع العبور بنا لبر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادى.


وقال وحيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، موجها النداء لكل المصريين المشاركة في الانتخابات، مطالبا التجار وأبناءهم بتحفيز وتوعية كل من حولهم للنزول والمشاركة لتقديم رسالة للعالم أجمع على مدى قوة ونضوج ووعي الشعب المصري وإصراره على الحصول على حقه في اختيار رئيسه.
 

ظروف استثنائية التجارية غرفة جنوب سيناء التجار الرئاسية الانتخابات الاتحاد العام

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