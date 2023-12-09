"القومي للمرأة": 2000 متابع ميداني للانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات

أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه سيتابع ميدانيًا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها على مدار 3 أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري داخل مصر.

وأشارت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" تسبق الانتخابات الرئاسية في الداخل؛ لحث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن.

وأضافت أن المجلس سيتابع ميدانيًا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

غرفة عمليات مركزية

كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وكانت الدكتورة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائمًا ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى المهم.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائمًا تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.