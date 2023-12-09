السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات "قومي المرأة" بالشرقية للانتخابات الرئاسية 2024

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن فرع المجلس سيكون له دور فعّال جدًا خلال الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، في تشجيع المواطنين خاصة السيدات، على النزول للمشاركة الانتخابية والادلاء برأيهم والتعبير عن صوتهم.

وأضافت لـ "الدستور"، أن المجلس القومي للمرأة، قاد منذ شهر أغسطس حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"، وشارك مع عضوان المجلس فيها كل من ميسرات المجلس القومي للمرأة، وميسرات مشروع الإقراض والإدخار، وفتيات مبادرة "دوي"، بحيث يتم النزول للناس، وتعريفهم بالمشروعات الكبرى وإنجازات الدولة، ومبادرة "حياة كريمة" وتوعيتهم بعد الإنصات للشائعات، لافتة إلى أنه تم الوصول لمعظم قرى المحافظة في هذه الحملات.

غرفة عمليات مركزية

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أنه على مدار أيام الانتخابات سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الفرع، سيتم تواجد فيها بعض عضوات الفرع وموظفيه بها، مع متابعة الخط الساخن 15115، كما أن فرع المجلس جاهز لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، ومساعدة كل من لا يستطيع الوصول إلى لجنته الانتخابية، مع توزيع باقي العضوات على مراكز ومجدن المحافظة مع المنسقين الميديانيين على مدار الساعة لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على الإدلاء بصوتهم.

واختتمت الدكتورة عايدة عطية، حديثها، بأن محافظة الشرقية قد اعتادت الظهور بمظهر مشرف، وعلى المشاركة والنزول بكثافة، آملة أن يسير العرس الديمقراطي على أكمل وجه وبشكل يتحدث عنه كل العالم.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية، 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت، أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية، وذلك تحت إشراف قضائى ووسط اتسنفار أمني مكثف.

المشروعات الكبرى المجلس القومي للمرأة أيام الإنتخابات استقبال الشكاوى غرفة عمليات إشراف قضائي

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