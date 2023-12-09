السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى.. قرار كولر يحسم الصفقة

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

تكثف إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاتها مع نظيرتها فى مودرن فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبدالواحد، وعرضت إدارة الأهلى ثمانية ملايين جنيه فقط، نظير شراء اللاعب، خاصة أن تعاقده ينتهى بعد 6 أشهر ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

بينما طلب مسئولو فيوتشر الحصول على ثمانية ملايين بجانب انتقال خالد عبدالفتاح إلى فيوتشر، ولكن إدارة الأهلي تنتظر قرار كولر النهائي بشأن موقف "عبدالفتاح" عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن الخطيب تواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل مناقشته في مسألة دخول أي لاعب من لاعبي الفريق في صفقة تبادلية لإتمام انتقال عمر كمال عبدالواحد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن كولر طلب انتظار خوض الفريق كأس العالم للأندية، من أجل حسم قراره ومعرفة ظروفه الفنية؛ من أجل اتخاذ القرار المناسب لرحيل أي لاعب في يناير.

كولر: فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عبَّر عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه لا سيما في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني لم يكن الفريق بالشكل السيئ بعد الوصول لمرمى بلوزداد أكثر من مرة.

وأوضح المدير الفني أنه سوف يتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، لا سيما في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر الذي أصبح متكررًا.

وأكد كولر أن فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية، وأن هناك نوعًا من الارتياح بعد تعادل يانج أفريكانز وميدياما المنافسين في نفس المجموعة.

واختتم مارسيل كولر كلامه، مؤكدًا أن حالة اللاعبين في التدريب تحكم اختياراته، لا سيما أنه كمدير فني يبحث دائمًا عن اللاعب الذي يحقق مصلحة الفريق.

كولر الاهلى خالد عبدالفتاح الخطيب فيوتشر عمر كمال عبدالواحد

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يحسم الجدل بشأن مصير عمر كمال عبدالواحد

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

الصفقة التبادلية تحسم انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى.. قرار كولر يحسم الصفقة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

موعد شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الشهر الكريم فلكيا

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة