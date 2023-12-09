عاجل.. انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى.. قرار كولر يحسم الصفقة

تكثف إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاتها مع نظيرتها فى مودرن فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبدالواحد، وعرضت إدارة الأهلى ثمانية ملايين جنيه فقط، نظير شراء اللاعب، خاصة أن تعاقده ينتهى بعد 6 أشهر ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

بينما طلب مسئولو فيوتشر الحصول على ثمانية ملايين بجانب انتقال خالد عبدالفتاح إلى فيوتشر، ولكن إدارة الأهلي تنتظر قرار كولر النهائي بشأن موقف "عبدالفتاح" عقب العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن الخطيب تواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل مناقشته في مسألة دخول أي لاعب من لاعبي الفريق في صفقة تبادلية لإتمام انتقال عمر كمال عبدالواحد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن كولر طلب انتظار خوض الفريق كأس العالم للأندية، من أجل حسم قراره ومعرفة ظروفه الفنية؛ من أجل اتخاذ القرار المناسب لرحيل أي لاعب في يناير.

كولر: فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عبَّر عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه لا سيما في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني لم يكن الفريق بالشكل السيئ بعد الوصول لمرمى بلوزداد أكثر من مرة.

وأوضح المدير الفني أنه سوف يتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، لا سيما في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر الذي أصبح متكررًا.

وأكد كولر أن فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية، وأن هناك نوعًا من الارتياح بعد تعادل يانج أفريكانز وميدياما المنافسين في نفس المجموعة.

واختتم مارسيل كولر كلامه، مؤكدًا أن حالة اللاعبين في التدريب تحكم اختياراته، لا سيما أنه كمدير فني يبحث دائمًا عن اللاعب الذي يحقق مصلحة الفريق.