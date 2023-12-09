السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام

أهالى غزة
أهالى غزة

قالت الأمم المتحدة إن نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أكدت الأمم المتحدة، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الإنسانية في قطاع غزة، قيد الانهيار.

فيما أكدت منظمة اليونيسف أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية نتيجة القصف، لافتة إلى أن عدد ضحاياه من الأطفال يقدر بالآلاف.

وأوضحت اليونيسف أن وقف إطلاق النار بغزة هو الطريق الوحيد لإنقاذ الأطفال.

جوتيريش: لا يمكن تبرير القتل الوحشي للشعب الفلسطيني

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أمس الجمعة، أن هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".

الامم المتحدة غزة قطاع غزة سكان غزة فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لغزة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى.. قرار كولر يحسم الصفقة

موعد شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الشهر الكريم فلكيا

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة