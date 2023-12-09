الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام

قالت الأمم المتحدة إن نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أكدت الأمم المتحدة، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الإنسانية في قطاع غزة، قيد الانهيار.

فيما أكدت منظمة اليونيسف أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية نتيجة القصف، لافتة إلى أن عدد ضحاياه من الأطفال يقدر بالآلاف.

وأوضحت اليونيسف أن وقف إطلاق النار بغزة هو الطريق الوحيد لإنقاذ الأطفال.

جوتيريش: لا يمكن تبرير القتل الوحشي للشعب الفلسطيني

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أمس الجمعة، أن هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".