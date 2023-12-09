فيتامينات تساعد على إبطاء الشيخوخة والحفاظ على صحة الدماغ

مع تقدم العمر، تصبح دماغ الإنسان، في حاجة للحفاظ على صحتها، حيث يعد التدهور المعرفي جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، لكن الأبحاث تشير إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على وظائف المخ ومنع التدهور المرتبط بالعمر.

ويستعرض الدستور في السطور التالية، أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ.

أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويكوحمض دوكوساهيكسينويك، مكونات أساسية لأغشية خلايا الدماغ، وتظهر هذه الأحماض الدهنية خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يعزز وظائف المخ الصحية، وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا مصادر ممتازة للأوميجا 3، والاستهلاك المنتظم قد يقلل من خطر التدهور المعرفي ويساهم في صحة الدماغ بشكل عام.

مضادات الأكسدة

تلعب مضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE، دورًا حاسمًا في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساهم الإجهاد التأكسدي، الناجم عن الجذور الحرة، في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. تعد الفواكه الحمضية والتوت والمكسرات والبذور والخضروات الورقية مصادر غنية بفيتامين C، بينما يوجد فيتامين E في الأطعمة مثل اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ.

فيتامين د

فيتامين د ليس حيويًا لصحة العظام فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا في الوظيفة الإدراكية. توجد مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الدماغ، وقد تدعم المستويات الكافية الحماية العصبية، ويعد التعرض لأشعة الشمس طريقة طبيعية لتعزيز مستويات فيتامين د، ويمكن الحصول عليه أيضًا من الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة.

الماغنيسيوم

ويشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بوظيفة الدماغ. فهو يساعد على تنظيم الناقلات العصبية، وتعزيز اللدونة التشابكية، وتعزيز الأداء المعرفي. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء.