السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فيتامينات تساعد على إبطاء الشيخوخة والحفاظ على صحة الدماغ

صحة الدماغ
صحة الدماغ

مع تقدم العمر، تصبح دماغ الإنسان، في حاجة للحفاظ على صحتها، حيث يعد التدهور المعرفي جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، لكن الأبحاث  تشير إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على وظائف المخ ومنع التدهور المرتبط بالعمر.

 

ويستعرض الدستور في السطور التالية، أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة الدماغ.

دراسة حديثة: فوبيا الشيخوخة تهدد صحتك

أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويكوحمض دوكوساهيكسينويك، مكونات أساسية لأغشية خلايا الدماغ، وتظهر هذه الأحماض الدهنية خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يعزز وظائف المخ الصحية، وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا مصادر ممتازة للأوميجا 3، والاستهلاك المنتظم قد يقلل من خطر التدهور المعرفي ويساهم في صحة الدماغ بشكل عام.

 

 

مضادات الأكسدة

تلعب مضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE، دورًا حاسمًا في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساهم الإجهاد التأكسدي، الناجم عن الجذور الحرة، في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. تعد الفواكه الحمضية والتوت والمكسرات والبذور والخضروات الورقية مصادر غنية بفيتامين C، بينما يوجد فيتامين E في الأطعمة مثل اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ.

 

فيتامين د 

فيتامين د ليس حيويًا لصحة العظام فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا في الوظيفة الإدراكية. توجد مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الدماغ، وقد تدعم المستويات الكافية الحماية العصبية، ويعد التعرض لأشعة الشمس طريقة طبيعية لتعزيز مستويات فيتامين د، ويمكن الحصول عليه أيضًا من الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة.

 

الماغنيسيوم

ويشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بوظيفة الدماغ. فهو يساعد على تنظيم الناقلات العصبية، وتعزيز اللدونة التشابكية، وتعزيز الأداء المعرفي. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء.

 

صحة الدماغ دماغ الإنسان الفيتامينات والمعادن أوميجا 3 مضادات الأكسدة

مواد متعلقة

بعد تصدرها الترند.. تفاصيل صراع سارة حسن مع مرض سرطان الدماغ

أستاذة جامعية تحذر من خطر "التسمم بالرصاص": يسبب تلف الدماغ وضعف الذاكرة

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

مركز الفكر والدراسات يشكر «المتحدة».. ويؤكد: المصريون على أعتاب مشاركة تاريخية فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟