رئيس جامعة الوادي الجديد يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في تصريحٍ له اليوم السبت، أهمية مشاركة منتسبي جامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب في الانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق غدًا ولمدة 3 أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها "واجب وطني وحق دستوري".

وحثّ رئيس الجامعة، المواطنين بالوادي الجديد وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفاعلة في التصويت، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وأكد طنطاوي، أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير كل السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة، حيث خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين؛ لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشدًا جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية.