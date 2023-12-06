رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في رحاب جامعة المنوفية وذلك برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعقب الانتهاء من المجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، في مؤتمر جامعة المنوفية بعنوان: "المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الفرص والتحديات" وتفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر، وأشاد بعروض المعرض التي تبرز جهود الشباب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي.

حفل ختام النشاط التدريبي لقسم الاجتماع للعام الجامعى 2023/2024

نظم قسم الاجتماع بكلية الاداب بجامعة الوادي الجديد فاعليات حفل ختام النشاط التدريبي لقسم الاجتماع للعام الجامعى 2023/2024 وذلك بمركز الدكتور حسن حلمى لذوى الهمم بالخارجة.

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، وباشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم الاجتماع بكلية الاداب بالجامعة.

وبحضور الدكتور محمد عبد السلام وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسيد ناصف أنيس رئيس مجلس إدارة مركز حسن حلمى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبحضور نخبه من اعضاء هيئه التدريس من الاقسام المختلفة



وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم الاجتماع بالكلية ان الاحتفالية شهدت مجموعة من الفقرات الفنية والغائية مع طلاب ذو الهمم من مركز الدكتور حسن حلمى بهدف الدمج فى تنفيذ الأنشطة التى تنمى لدى الاطفال والطلاب الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة وتدعو الناخبين للخروج للأدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتعلن تائيدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة اخري.

وأضاف أن قسم الاجتماع يضم نخبة متميزة من علماء الاجتماع فى التخصصات المختلفة، مما يجعله من أهم الأقسام التى تواكب التطور الاجتماعى على مستوى المجتمع وكان لة الفضل فى ألقاء الضوء على عدد من المشكلات التي تؤرق المجتمع وبحث عدد من الحالات ميدانيًا من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى كلمة الدكتورة هند أشرف مدرس بقسم الاجتماع والمشرفة على التدريب الميدانيي، حيث قدمت الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور عميد الكلية ورئيس قسم الاجتماع معربة عن سعادتها للمشاركة فى تدريب طلاب قسم الاجتماع من خلال البرنامج التدريبى لختام الأنشطة للقسم

واعربت عن سعادتها في مركز حسن حلمي واكدت على مواصلة العطاء للقسم وأكد الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب ان قسم الاجتماع له دور مجتمعى فى المشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى تدريب طلابه ميدانيا لدراسة الحالات على أرض الواقع للمشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.