حرف يدوية سهلة يمكنك تعلمها في وقت الفراغ.. إليك التفاصيل

تبحث السيدات وخاصة الأمهات عن حرف يدوية سهلة يمكن تعلمها في المنزل وصناعتها بطرق بسيطة ويمكنها استغلالها في وقت الفراغ ويمكن أيضاً بيعها لتحسين الدخل.

هناك الكثير من الأعمال التي يمكن صناعتها والتي تسمى بـ حرف يدوية، ويلجأ الكثير من السيدات لتعلم حرف يدوية سهلة وبسيطة لكسر روتين اليوم أو لتفريغ الطاقة أو القيام بهذا العمل كمشروع لتحسين الدخل، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبسط الأعمال اليدوية التي يمكنك تعلمها وإستغلال وقت فراغك في شئ مهم ومفيد لصحة نفسيتك أو لممارسة الهوايات الجديدة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

هناك الكثير من الصناعات السهلة أو الحرف اليدوية التي يمكنك صنعها في منزلك لإستغلال وقت فراغك إليكي أبرزهم:

1 - صناعة الأساور والحظاظات

تعد صناعة الأساور والحظاظات من اسهل وابسط الأشياء التي يمكنك صنعها في المنزل، وذلك من خلال شراء الأدوات التي ستستخدميها في الصناعة، أولاً الخيط يطلق عليه “خيط سنارة” وتقومي بتجهيز الخرز الملون ومختلف الأحجام، ثم تقومي بإدخال الخرز في الخيط بالشكل المناسب أو المفضل لديكي، وفي النهاية تقومي بربط طرفين الخيط معاً.

حرف يدوية سهلة يمكنك تعلمها في وقت الفراغ.. إليكي التفاصيل

2 - صناعة الصابون الملون

يمكنك صناعة الصابون الملون في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال إحضار المكونات وتجهيزها، عليكي بإحضار زيت الزيتون وجوز الهند وخلطهم مع محلول الهيدروكسيد ويتم خلطه بالخلاط أو باستخدام المضرب اليدوي لمدة من 5-10 دقائق، ثم تقومي بوضعة في إناء بالشكل المفضل لديكي ثم بترك الصابون من 24-48 ساعة حتى يتصلب قبل استخدامه.

حرف يدوية سهلة يمكنك تعلمها في وقت الفراغ.. إليكي التفاصيل



3 - صناعة الفخار

تعد صناعة الفخار من الأعمال المفضلة لدى الكثير لتفريغ الطاقة وأيضاً لصناعة أشياء يحتاجها المنزل، وذلك من خلال إحضار المادة الصلصالية ووضعها على الأله الدورانية للوصول للشكل المناسب، ثم تترك لتجف في الهواء، ويمكن صناعة الأكواب أو الأطباق من خلال هذه الحرفة.